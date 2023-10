– Można się mylić, można popełnić błędy, można zrobić dwa kroki do przodu, potem się wycofać. Ale nie ma bonusu za pasywność. Wyborcy nie znoszą leni – mówił na antenie Radia Zachód Zbigniew Szumski, starosta świebodziński.

Warto więc sprawdzić pod takim kątem, odrzucając emocje, jak radzą sobie politycy z rzeczywistymi problemami. Czy chowają głowę w piasek, są leniwi, czy podejmują wyzwanie i reagują niezwłocznie na pojawiające się kryzysy (w dalszej części artykułu także materiał filmowy).

Przy porannym codziennym przeglądaniu prasy, w oczy rzucił mi się artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej, który podjął próbę oceny ostatniej kadencji rządu. Często zdarza się, że media przyjmują mocno krytyczne spojrzenie wobec sprawujących władzę. Tymczasem podsumowanie kadencji, która przejdzie do historii jako tzw. „wielokryzys” (przypomnieć należy chociażby pandemię koronawirusa i wojnę wywołaną przez Rosję z Ukrainą, a w związku z tym dotkliwe skutki nie tylko gospodarcze), rozpoczyna się od słowa SPRAWCZOŚĆ.

Poprzednicy mogli tylko pomarzyć

Miała ona według dziennikarzy jasne i ciemne strony, ale mnie uderzyło jedno zdanie: „rząd mógł sobie pozwolić na taką skalę interwencji (w postaci tarcz ratujących gospodarkę przed tragedią), o jakiej jego poprzednicy mogli tylko pomarzyć”. A skąd taka skala interwencji? Przecież gdyby nie skuteczne zarządzanie państwem, żaden rząd nie mógłby sobie pozwolić na takie działania. Stąd podsumowując kadencję, dziennikarze najpierw zaczynają właśnie od tej sprawczości. Bo nie ma nic bardziej irytującego, jak polityk który mówi „co ja mogę” albo „nic nie mogę zrobić”, co wielokrotnie miało miejsce we współczesnej, także nieodległej historii naszego kraju. A potem te leniuchy szły „haratać w gałę” albo na jogging.

Sprawczość po lubusku

Co do sprawczości, niech za przykład posłuży jedno z ostatnich wydarzeń wojewódzkich:

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podkreślił, że po pożarze w Przylepie rząd od razu podjął działania i przyznał dofinansowanie na usunięcie pozostałości po składowisku odpadów niebezpiecznych, które zapłonęło 22 lipca. Łącznie z potrzebnej kwoty 55 mln zł państwo wyłożyło 43 mln, miasto będzie musiało z własnego budżetu dołożyć 12 mln zł. Rządowe dofinansowanie wynosi więc ponad 78% wszystkich kosztów. I choć prezydentowi Zielonej Góry (niegdyś członkowi SLD) zupełnie nie po drodze z poglądami Prawa i Sprawiedliwości, to nie przeszkodziło to, by podejść do sprawy odpowiedzialnie, a setki ton odpadów już są wywożone z miasta. To się nazywa SPRAWCZOŚCIĄ.

Teraz pytanie, jak w tej sprawie zachowała się Platforma Obywatelska. Oczywiście prezydent Kubicki, jak to każdy samorządowiec, który ma ograniczone zasoby własne, szukał także wsparcia w samorządzie wojewódzkim. Wszak urząd marszałkowski zarządzany przez Platformę Obywatelską (której nomen omen starosta wydał zgodę na składowanie niebezpiecznych odpadów w Przylepie) powinien odbierać sprawozdania i… opłaty od firmy składującej odpady w feralnej hali, która spłonęła. To może chociaż częścią tych opłat by się podzielił. Żeby miasto nie musiało wydawać 12 mln zł, a zaoszczędziło chociaż z milion, albo i dwa.

Pieniędzy nie ma i nie będzie

No i tu, jak mawiała niegdyś młodzież – „ZONK”. Miasto prosi o wsparcie i otrzymuje deklarację ze strony marszałek Elżbiety Polak, że samorząd województwa pomoże. Tymczasem mijają tygodnie od tragedii, a pieniędzy na likwidację składowiska jak nie było, tak nie ma. Gdy prezydent prosi o środki, nagle pojawiają się procedury, które miasto musi przejść, by pieniądze otrzymać. I tu ciśnie się na usta kolejne słowo: BRAK SPRAWCZOŚCI. Bo gdyby Platforma Obywatelska rzeczywiście chciała, lub umiała pomóc, to nie piętrzyłaby przed miastem formalności, a politycy samorządowi usiedliby do stołu i się dogadali.

Tymczasem, jak widać na poniższym filmie, marszałek Polak chce przekazać pieniądze, ale „wiecie, rozumiecie, musicie tu spełnić dodatkowe warunki”. Całość przypomina kabaret, w którym aktorzy obśmiewają właśnie tego typu „SPRAWCZOŚĆ” < > Donalda Tuska „pomagającego” w 2014 roku Ukrainie napadniętej przez rosyjskie „zielone ludziki” (co widać w drugiej części filmu):

To nie jedyna taka sytuacja

W województwie takich spraw było w ostatnim czasie więcej. Gdy okazało się, że wiadukt na ul. Zjednoczenia zamiast remontować, trzeba będzie wyburzyć, rząd przyszedł z pomocą. Tak samo w przypadku budowy kąpieliska w Ochli, gdy jak wskazuje prezydent Kubicki, marszałek „podjęła decyzję o odebraniu Miastu Zielona Góra ogromnych środków finansowych z Unii Europejskiej”.

Kiedy okazało się, że hala sportowa w Gorzowie nie może zostać ukończona, bo koszty budowy wzrosły, znów zareagowało państwo. Tymczasem marszałek Polak miała problem, by dorzucić coś w kryzysowej sytuacji. Itd., itp.

Lubuszanie stoją więc przed wyborem: SPRAWCZOŚĆ, czy BRAK SPRAWCZOŚCI. Pracowitość, czy lenistwo. 3 miliardy zł rządowych środków dla regionu, czy konferencje prasowe, pikniki i bilbordy z promocją samej siebie. Decyzję podejmą już 15 października.