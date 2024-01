Jak donosi „Berliner Zeitung” policja po zweryfikowaniu danych ogłosiła bilans przestępstw i wykroczeń popełnionych w Noc Sylwestrową w Berlinie. Według niego w okresie od godziny 18:00 31 grudnia do godziny 6:00 1 stycznia 2024 roku zarejestrowano łącznie 1328 przestępstw sylwestrowych, w których uczestniczyło 788 osób. W tym 73 ataki na funkcjonariuszy policji, czego 12 poprzez użycie środków pirotechnicznych oraz 54 rannych wśród przedstawicieli służb ratunkowych. Wszczęto 720 dochodzeń, wydano trzy nakazy aresztowania. 509 to osoby narodowości niemieckiej, reszta to inne.

W sylwestra trzech mężczyzn zaatakowało personel centrum ratunkowego przy Fanningerstrasse. Pielęgniarka pracująca na izbie przyjęć została zaatakowana przez 25-latka i jego dwóch braci w wieku 16 i 20 lat, ponieważ ich zdaniem najstarszy nie otrzymał wystarczającej pomocy.

Atak na personel szpitala Lichtenberg wywołał oburzenie, a rzeczniczka szpitala oświadczyła, że „Jesteśmy zszokowani atakiem fizycznym, do którego doszło na naszej izbie przyjęć w sylwestra” – To dla nas niezrozumiałe, że atakowani są ludzie ratujący życie.”

W środę wieczorem w pociągu jadącym w kierunku berlińskiego dworca głównego pijany mężczyzna molestował seksualnie kobietę. Cywilni funkcjonariusze zatrzymali 47 letniego mężczyznę głodzącego udo kobiety. Mężczyzna miał 2,4 promila alkoholu we krwi, zachowywała się agresywnie i pokazał kilkakrotnie policjantom środkowy palec.

W tym tygodniu do opinii publicznej dotarła informacja, że pomiędzy rządzącym burmistrzem Berlina Kai Wegnerem (CDU) lat 52 a senator ds. edukacji Kathariną Günther-Wünsch lat 41 (również CDU) nawiązały się prywatne stosunki, które „Tagesspiegel” określił jako „miłosne”. Obserwatorzy twierdzą, że relacja z burmistrza z podległym mu senatorem to nie tylko sprawa prywatna, ale i polityczna. To przecież oczywisty konflikt interesów.

Federalny minister gospodarki Robert Habeck (Zieloni) został zablokowany na molo w porcie promowym w Schuttsiel gdy wracał z wakacji na wyspie Hallig Hooge na Morzu Północnym. Setki bawarskich rolników chcą się skonfrontować z ministrem i nie pozwolili mu wyjść na brzeg. Tak podaje Schlezwig-Holstein Zeitung. Sytuacja jest obecnie niejasna.

W Schlezwigu-Holsteinie trwa tydzień akcji protestacyjnej rolników wspieranej przez polityków landowych. Protesty dotycząlikwidacji dopłat do paliwa i ulg podatkowych.

Tenże „Schlezwig- Holstein Zeitung” donosi, że 19 procent ankietowanych w Niemczech jest zadowolona z pracy kanclerza Olafa Scholza. Wynika to z najnowszego badania opinii publicznej. Od roku 1997 żaden poprzedni kanclerz nie radził sobie gorzej.

W badaniu tym minister gospodarki Robert Habeck (Zieloni) uzyskał 24 procent (spadek o 6 punktów) a minister finansów Christian Lindner (FDP) 23 procent (spadek o 4 punkty). Lider CDU Friedrich Merz po spadku o 2 punkty procentowa na poparcie 30 procent badanych. Minster spraw zagranicznych Annalena Baeboc (Zieloni uzyskała 31 procent. Liderem jest minister obrony Boris Pistorius z 51 procentami.