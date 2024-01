Tytuł mojego dzisiejszego felietonu, nie bez przyczyny wszak, jest zapożyczeniem tytułu ważnej publikacji książkowej warszawskiego Wydawnictwa Zona Zero. Publikacji autorstwa znanego i powszechnie uznanego (to ważne!) analityka i eksperta ds. Rosji i obszarów postsowieckich. Książki eksperckiej o charakterze poniekąd alarmistycznym , rozprawiającej się niejako przy okazji również z groźnymi publicystycznymi w tej materii mitami.

Ale o tym za chwilę, bowiem zagadnienia dotyczące aktualności i perspektyw (!) naszej polityki zagranicznej w kontekście globalnego i lokalnego bezpieczeństwa oraz problemów „obrony narodowej”, nie tylko w sensie ministerialnym, w sposób naturalny zgoła sytuują się wśród wyjątkowych, czyli najważniejszych lub jak kto woli priorytetowych. Takich spraw i problemów bowiem, które każdy odpowiedzialny, zdroworozsądkowy obywatel, państwowiec łacno umieści na tej „wyjątkowej” liście poza sporem (walką?) polityczną jest przecież niemało, nawet jeśli parlamentarna większość i rząd mają w tej materii nieco (sic!) inne zdanie. Problem polega również na tym, że taka propaństwowa i obywatelska w sensie odpowiedzialności postawa i takież postulaty nie są nazbyt eksponowane, wobec zjawiska polityzacji i mediatyzacji wszystkiego, z tabloidyzacją mediów w tle. Mówiąc najkrócej takie wartości jak zdrowy rozsądek, rozwaga i odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń są mało medialne, a np. uwagi i utyskiwania tzw. „symetrystów” atakowane są jako wrogie przez obydwie strony politycznej (nomen, omen) wojny.

Ale czas już na bardziej szczegółową rekomendację zapowiedzianej na wstępie publikacji, która już w podtytule zawiera dość jednoznaczną militarną perspektywę: ”Polska wobec ryzyka wojny z Rosją”. Przyznają Państwo „mrożącą krew”, ale przecież racjonalną i analityczną, choć nie bez alarmistycznych wątków w treści. Zatem kilka koniecznych, wybranych cytatów:

„Wojna na Ukrainie jest najpoważniejszym wyzwaniem dla Polski od zakończenia II wojny światowej, tym bardziej, że Rosja przekształca się w państwo agresywne, dążące do odbudowania swego potencjału wojskowego. Zamierza dyktować własne warunki państwom Europy Środkowej, w tym przede wszystkim Polsce. Nasz kraj potrzebuje poważnej debaty strategicznej i odpowiedzialnych decyzji. Tymczasem w mediach królują obiegowe opinie, w świetle których ukraińska wojna jest gwoździem do trumny upadającej Rosji, a NATO skutecznie gwarantuje nam bezpieczeństwo (…) Tymczasem fakty są zupełnie inne. Miło brzmiące pogłoski o upadku Rosji są dalekie od prawdy. Jej gospodarka nie słabnie.

W ciągu najbliższych lat Rosja odbuduje swe siły zbrojne, co oznacza, że w czasie, kiedy będziemy się spierać w sejmie o kolejne koalicyjne rządy, Polska może stanąć przed groźbą pełnoskalowego konfliktu z Rosją. Zmienia się też strategia naszych sojuszników, w tym USA, którzy nie przygotowują się do wielkiej wojny lądowej w naszej części Europy (…)

Często powtarzana jest fraza, że Ukraińcy swoją krwią kupili nam czas. Ale czy my ten czas prawidłowo wykorzystujemy? Czy wreszcie uprzytomnimy sobie, że znajdujemy się w PAUZIE STRATEGICZNEJ, która niedługo się skończy i wówczas będziemy mieć do czynienia z nowym zagrożeniem wojennym bezpośrednio dotykającym Polski? (…)

Tym bardziej – a tego nie robimy w ogóle – jeśli nie przygotujemy do tego starcia naszego państwa i społeczeństwa”

Wystarczy?