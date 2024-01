Ciekawą koncepcję na realizację odpowiedzi edukacji na współczesne wyzwania przedstawiła ministerka, lub jak kto woli, ministra, Barbara Nowacka, której bardziej pasowało by, być Barbarią Lewacką.

No ale zostawmy żarciki, niewybredne zresztą, na boku, bo ambitny plan przewiduje odciążenie uczniów od uciążliwego obowiązku edukowania się w tradycyjny sposób, czyli przy pomocy lektur podręczników w podziale na przedmioty.

Jak powszechnie wiadomo matematyka jest dla młodzieży zbyt trudna i ta na skutek edukacyjnego stresu ma problemy z erekcją i libido, które zajęte koniecznością odrabiania lekcji strasznie cierpi. No to cyk i zmniejszymy …

Także fizyka trudna. Nadto jak młodzieży się wyjaśni jak działa rzeczywistość, to jak potem zdołamy wcisnąć później jako dorosłym postępowy kit. No to cyk i zmniejszamy…

Z polskim też jest problem, no bo wiecie te okropne końcówki i trzeba mówić zrobią, a nie zrobiom. A ten Mickiewicz z jego „Litwo Ojczyzno moja”, to faszyzm i nietolerancja. Won…

Z historią też fatalnie. Daty, Sobieski, Gomułka, bitwy, to już kompletna czarna magia. Po co komu wiedzieć kiedy była bitwa pod Grunwaldem i o co chodzi z tym Kircholmem. Od tego tylko ksenofobia i mowa nienawiści. Zatem cyk i zmniejszymy. Na razie.

WF? Oj to armagedon. Trzeba odłożyć smartfon i nie wiedzieć czemu biegać albo skakać. I to jeszcze na stopnie. A paszoł wow. To przeszkadza w tiktokowaniu.

Lekcje do domu? Ależ to po prostu mobbing. Jak można to robić dzieciom, że nie miały czasu na chodzenie po galeriach, gdzie tyle edukacyjnego potencjału. Nie będzie zadań domowych. Koniec z pedagogicznym sadyzmem. Szkoła ma być miejscem gdzie rozkwita wolność i tolerancja.

Jak to się ma do gospodarczego wyścigu i gospodarki opartej na wiedzy?

Oczywiście, że nic. Wystarczy znać życiorys pani ministry, aby wiedzieć, że ważniejsze od wiedzy są układy. Ustawiony tatuś, który ułatwi studia w szkole, w której jest rektorem. Mamusia, która wkręci do programu w telewizji. No i wynikające z tego koneksje, a także polityczny nos, który pozwala wyczuć polityczny wiatr ogólnoeuropejskiego postępu. W imię którego trzeba popierać aborcję i homoseksualne związki.

Pani Ministra wie, że bycie informatykiem, bo takie formalnie papiery ma Barbara Nowacka, to zawód bez sensu i kompletnie bez przyszłości. Znacznie lepiej być politykiem, w prawdziwie postępowej partii. Po co się uczyć, jak można do wczesnej młodości wykazywać się politycznie. Zawsze po postępowej stronie.

W zasadzie ta koncepcja ma wiele sensu. Już widzę polską młodzież, która z zapałem i zaangażowaniem zmienia świat na lepsze. Zasiadają w ważnych politycznych gremiach. Uczestniczą w najbardziej istotnych dla świata debatach. Są Premierami, prezydentami, ministrami, dyrektorami generalnymi, partyjnymi liderami. Poświęcają się walce o lepszy świat.

A nauką i pracą? Tym niech się zajmą durni Chińczycy.